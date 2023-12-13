Скончалась 35-летняя певица Захара: причина смерти уже известна

Скончалась известная южноафриканская певица Булелва Мкутукана, выступавшая под псевдонимом Захара. Несколько лет назад она страдала от алкоголизма, из-за чего у нее начались серьезные проблемы с печенью. В ноябре текущего года артистку госпитализировали, но помочь врачи уже ничем не смогли.

По информации издания The Guardian, полученной от менеджера Захары, у нее полностью отказала печень. Еще когда медики только выявили проблемы с органом у вокалистки, они предупреждали, что ей необходимо перестать выпивать. Однако, как оказалось, уже было поздно. Отметим, что ей было всего 35 лет.

К слову, Захара была крайне популярна в своей стране и за ее пределами. Как отмечал ее менеджер, она оказала «невероятное и продолжительное влияние на южноафриканскую музыку». Известность к певице пришла еще в 2011 году после выхода альбома «Loliwe», который дважды стал «платиновым». Успех повторился и с третьим сборником песен Захары. Он стал трижды «платиновым».

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