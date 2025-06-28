Скончалась 28-летняя актриса и модель Кайли Пейдж. Об этом стало известно из соцсетей.

Американская актриса, снимающаяся в фильмах для взрослых скончалась 25 июня. Причина смерти неизвестна, однако близки считают, что звезда могла переборщить с запрещенными веществами, которые она употребляла в последнее время. Тело Пейдж нашли у нее дома.

Новость о смерти подтвердила в соцсетях подруга актрисы.

«Психические заболевания пытались утопить нас больше раз, чем я могу сосчитать разбитых сердец сейчас, но всегда приходило исцеление и новая точка роста. Ты была не просто другом, ты была моей сестрой», — написала она.

Руководители модельных агентств, где работала девушка, принесли соболезнования ее родным и близким.

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