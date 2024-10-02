«Сильно переживал и запил»: раскрыта причина смерти актера из «Сволочей» Облакова

Известна причина смерти 41-летнего актера из фильма «Сволочи» Алексея Облакова. В последнее время мужчина употреблял много алкоголя из-за смерти отца.

Как пояснила супруга артиста Вероника, Облаков начал пить много спиртного после того, как в июне умер его отец.

«После его смерти он очень сильно переживал и запил, сердце не выдержало», — рассказала ИА Регнум жена артиста.

Мужчину похоронят 5 октября на Перепечинском кладбище в Солнечногорском районе.

Алексей Облаков родился в 1982 году в Москве. Он начал сниматься в кино в 2006 году, появившись на экране с Александром Головиным и Андреем Краско. После он участвовал в проектах «Игра», «Сволочи», «Закон и порядок: Отдел оперативных расследований», «СОБР» и других. Кроме того, Алексей работал каскадером, на своей странице в Сети он показывал видео, на которых выполнял различные трюки.

Ранее ушел из жизни экс-министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Завизенов. На месте, где нашли тело, обнаружили записку и алкоголь. По предварительным данным, чиновник мог покончить с собой.