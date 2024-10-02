Полторы недели пробыл в запое, оставил сыну записку: что известно о смерти экс-министра ЛНР Завизенова

Умер экс-министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Завизенов. Его тело обнаружили в Подмосковье. По данным Telegram-канала Mash, сын мужчины нашел на месте записку, а также алкоголь.

Источник сообщил, что Константин был в загородном доме в Истринском районе. Mash выяснил, что полторы недели перед смертью экс-министр находился в запое и 1 октября, предварительно, покончил с собой.

Тело мужчины нашел его несовершеннолетний сын. Он также обнаружил на столе записку. Когда он подошел к отцу, тот был уже мертв. Завизенов лежал под елкой.

Другие подробности смерти Константина Завизенова пока не раскрываются.

Напомним, что Завизенов возглавлял энергетическую отрасль ЛНР в 2022-2023 годах.

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