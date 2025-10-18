Шведский актер Якоб Эрикссон умер после болезни в возрасте 58 лет

В Швеции умер актер Якоб Эрикссон, снимавшийся в фильме «Девушка с татуировкой дракона». Ему было 58 лет.

Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что актер ушел из жизни в пятницу, 17 октября, после продолжительной болезни.

Осенью Эрикссон должен был отправиться на гастроли в составе Национального театра Швеции и сыграть в постановке «Пляски смерти» режиссера Августа Стриндберга. Однако в последний момент актер был вынужден отказаться от участия из-за болезни.

«Наше последнее сотрудничество было прервано его болезнью, но наш последний разговор был о том, как мы сможем предпринять новые шаги после его выздоровления. Но до этого дело не дошло. Нам будет очень не хватать его присутствия, и как актера, и как человека», — приводит Sweden Herald слова директора театра Дритёро Касапи.

Помимо театра Эрикссон активно снимался в кино. В его фильмографии: «Адам и Ева» Ханнеса Хольма и Монса Хернгрена, сериал «Миллениум» Стига Ларссона, фильм «Бомбардировщик» Колина Натли и «Девушка с татуировкой дракона» Дэвида Финчера, «Девушка, которая играла с огнем» и «Девушка, которая взрывала воздушные замки». За свою карьеру он сыграл почти в 50 фильмах и сериалах.

Ранее в Крыму на 78-м году жизни умер бывший глава парламента Леонид Грач.