SHOT: причиной смерти журналиста Цивилева стала острая сердечная недостаточность

Тележурналист Константин Цивилев в последнее время страдал атеросклеротической болезнью сердца и сахарным диабетом. А 10 лет назад он перенес острый инфаркт миокарда. 25 марта СМИ написали о смерти 59-летнего мужчины.

По данным Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT, причиной смерти журналиста стала острая сердечная недостаточность. Врачи приехали в квартиру к Константину, но помочь ему уже не смогли. Друзья сообщили журналистам, что он умер.

Чуть больше месяца он не дожил до собственного 60-летия.

Напомним, что Цивилев был известен как ведущий программы «Времечко». Тележурналист выпустил три книги и снял 50 документальных фильмов из цикла «Городские истории».

Ранее мы писали о том, что во Флориде умер профессиональный рестлер из Пуэрто-Рико Хулио Доминго Эстрада Касерес, выступавший под псевдонимом Рико Суаве. Ему было 54 года. Официальной причиной смерти стала сердечная недостаточность.