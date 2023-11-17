Группа «Би-2» отреагировала на смерть 64-летнего клавишника Николая Плявина. Об этом сообщает издание The Voice.

В ноябре 2023 года стало известно о смерти Николая Плявина. Сын музыканта нашел его мертвым в квартире. Лидеры группы «Би-2» почтили его память.

Музыканты признались, что их опечалила кончина коллеги. Они вспомнили о том, как Николай помог им после приезда в Россию из Австралии в 1999 году. По словам артистов, вместе с ним они прошли «самые трудные шаги к большим сценам».

«Коля всегда будет жить в наших сердцах как выдающийся музыкант и замечательный человек. Искренние соболезнования родным и близким», — высказались лидеры группы.

Напомним, что Николай играл в коллективе в начале нулевых на протяжении 6 лет. Музыкант имел серьезное хроническое заболевание: он страдал от почечной недостаточности. Также у Плявина было больное сердце. В августе 2023 года он вызывал себе скорую помощь из-за внезапного приступа удушья.

Ранее бывший ударник «Би-2» рассказал, каким был умерший экс-клавишник группы. Подробности смотрите в этой статье.