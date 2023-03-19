Школьник погиб на складе из-за упавшего мешка с зерном

Мальчика в возрасте 10 лет обнаружили на складе в хозяйственном комплексе в Ленинградской области — Волосовский район. Ребенка придавило мешком с зерном.

Отмечается, что школьники прогуливались по складу. Один из детей серьезно травмировался, после чего его увезли на «скорой».

До больницы ребенок не доехал. Мальчик умер во время реанимационных действий.

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