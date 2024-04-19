«Шаткая лестница и порыв ветра»: жена радиоведущего Олега Гробовникова раскрыла детали смерти

Радиоведущий Олег Гробовников погиб в результате трагического совпадения обстоятельств. Об этом сообщила его супруга Ольга, которая рассказал о роли лестницы и ветра в смерти мужа.

Подробности приводит сайт aif.ru.

«Шаткая лестница, леска и порыв ветра. И неуемное стремление Олега убрать лишнее», - поделилась вдова.

При этом полиция рассматривает в том числе версию убийства, сообщила Гробовникова. Тело ее мужа отправят на вскрытие.

Напомним, известный диджей и радиоведущий умер в 62 года. Друзья рассказали, что это произошло в результате несчастного случая.

8 апреля скончался певец Евгений Кунгуров. Перед смертью он написал смс жене. Та забеспокоилась и попросила полицию проверить квартиру. К тому моменту артист был мертв.