«Сговорились»: ушедшие с разницей в один день Васильева и Борисова успели созвониться незадолго до смерти

Актрисы Вера Васильева и Юлия Борисова, ушедшие друг за другом с разницей в один день, были одногодками и подругами. Артистки до последнего звонили друг другу.

Приемная дочь Васильевой Дарья Милославская сказала сайту mk.ru: «Они как сговорились уйти одна за одной».

По словам Милославской, актрисы «звонили друг другу, когда это было возможно».

Ей известно, что когда Борисова лежала в больнице, Васильева разговаривала с ее невесткой и узнавала о здоровье подруги.

Напомним, сначала появилась информация о смерти Юлии Борисовой. Она скончалась спустя несколько месяцев после ухода из жизни единственного сына.

На следующий день было опубликовано сообщение о кончине Веры Васильевой. Смерть стала неожиданностью: ведь ничто не предвещало беды. Актриса находилась на подмосковной даче, и ночью ей резко стало плохо из-за жары.

Также стало известно, кто станет наследниками ее имущества, которое оценивается в 100 млн рублей.