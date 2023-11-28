Анастасия Волочкова прокомментировала новость о смерти экс-бойфренда Кузнецова

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова прокомментировала слухи о смерти своего бывшего возлюбленного Сергея Кузнецова в СИЗО. Об этом пишет Telegram-канал «Звездач».

Сегодня, 28 ноября в ряде СМИ появилась информация о том, что Сергей Кузнецов совершил самоубийство в камере СИЗО №1 Москвы «Матросская тишина». Его тело якобы обнаружил другой арестант. Пока одни журналисты выясняли подробности, другие связались с Анастасией Волочковой. Балерина была в отношениях с Сергеем, но рассталась с ним.

«Я в шоке! Мы с Сергеем два года назад летали на Мальдивы. Такой человек позитивный! Как такое может быть? Даже не знаю, что могло привести к такому поступку», – поделилась Волочкова.

Балерина отметила, что знает про ситуацию с избиением жены. Она считает, что это произошло из-за ревности к ней. Ведь Сергей не удалил фотографии с экс-возлюбленной, а супруга это заметила.

«Настя приревновала и на этой почве возникла драка. Надо было удалить, я не могу за других людей отвечать», — высказалась звезда.

Ранее мы писали о том, что адвокат Александр Бенхин опроверг новость о смерти Сергея. Он уточнил, что экс-избранник Волочковой «жив-здоров» и готовится к очной ставке.