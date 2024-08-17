Экс-жена называла его «козлом»: в Москве прощаются с племянником Никиты Михалкова

17 августа в Москве прощаются с племянником режиссера Никиты Михалкова, писателем Дмитрием Кончаловским. Он ушел из жизни три дня назад — причина смерти не уточняется.

На церемонию прощания, которая проходить у морга рядом с метро Бауманская, пришло немного людей. Из-за маленькой площади зала не все из них смогли проводить племянника Никиты Михалкова в последний путь, пишет StarHit.

Андрей Кончаловский работал журналистом и шеф-редактором телевизионных программ. Мужчина также написал пять художественных книг.

Он был женат на актрисе Ольге Спиркиной, которая решила развестись с супругом в 2020 году. Она со скандалом бросила журналиста, обвинив его в алкогольной зависимости. Через три года Кончаловский подал в суд на Спиркину и потребовал компенсацию в размере одного млн рублей, но ничего не получил. В 2023 году экс-возлюбленные начали раздел имущества.

Звезда называла бывшего мужа «козлом», обвинив Кончаловского в присваивании ее имущества. Спиркина заявляла, что Дмитрий хотел присвоить себе часть ее бизнеса и машины.

Ранее появились подробности смерти 37-летней актрисы Малого театра Екатерины Васильевой.