«Сердце сыплется осколками»: сын актрисы Людмилы Гавриловой попрощался с матерью

Сын умершей актрисы Людмилы Гавриловой попрощался с матерью в соцсетях.

24 сентября не стало актрисы сериала «Глухарь» Людмилы Гавриловой. Она скончалась на 74-м году жизни. Сын артистки в соцсетях посвятил матери трогательный пост, в котором признался, что страдал после ее смерти.

«С бесконечной болью и невыносимой горечью в сердце, которое давно сыплется осколками, сообщаю о кончине моей мамы, заслуженной артистки России Людмилы Ивановны Гавриловой. Нашей Люсьены, вашей Пеппилотты-длинный-чулок — яркой, светлой, неугомонной, дерзкой, невероятно талантливой и всегда любящей людей», — рассказал Таир Газиев.

Сын актрисы заявил, что для зрителей она навсегда останется звездой, подарившей незабываемые роли, а для него — любящей матерью.

«Знаю: небесная труппа театра встретила тебя аплодисментами и улыбками», — заключил он.

Ранее мы писали о том, что звезда «Глухаря» Людмила Гаврилова страдала от цирроза печени и болезни сердца.