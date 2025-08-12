29-летний спортсмен из Италии Маттиа Дебертолис умер на Всемирных играх в Китае

Итальянский спортсмен Маттиа Дебертолис скончался в возрасте 29-ти лет на Всемирных играх в Китае. Мужчина потерял сознание и больше не очнулся. Об этом сообщает «Би-би-си».

По информации источника, 8 августа в Китае проходили соревнования по спортивному ориентированию. Предварительно, участник турнира сбился с пути и потерялся в лесу. Когда его обнаружили, он лежал без чувств. Медики оказали ему помощь, однако лучше ему не стало, поэтому спортсмена отправили в больницу. Спустя четыре дня Маттиа умер.

Причина смерти итальянца пока не уточняется. Сообщается, что соревнования проходили в экстремальных условиях. На состояние мужчины могли повлиять жара и высокая влажность.

В последние часы жизни рядом с Дебертолисом были его близкие люди. Когда стало известно о госпитализации спортсмена, к нему вызвали маму, брата и возлюбленную.

Ранее итальянский музыкант Ди Сарно умер из-за сэндвича с брокколи. Ему было 52 года. Предположительно, причиной смерти мог стать ботулизм.