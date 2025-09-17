Сербский футболист Деян Милованович скоропостижно скончался во время матча ветеранов

Сербский футболист, экс-игрок сборной страны Деян Милованович внезапно умер во время матча ветеранов. У него случился сердечный приступ. Об этом сообщил спортивный журнал L’Equipe.

В материале издания говорится, что спортсмен упал в обморок сразу после забитого гола. На место прибыли медики, но им не удалось реанимировать футболиста. Ему был 41 год.

Деян Милованович родился в 1984 году. В 22 года он возглавил футбольный клуб «Црвена звезда». Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Сербии, не проиграв ни одного матча.

Он также забивал голы и в составе французского клуба «Ланс», в котором играл с 2008 по 2010 годы. Также он играл в греческом ФК «Паниониос».

Профессиональную карьеру Милованович закончил в возрасте 32 лет. Но с тех пор принимал активное участие в матчах ветеранов.

