Семья пропавшего без вести актера Дэниэла Дзирилли сообщила о его смерти

Пропавший без вести 58-летний Дэниэл Дзирилли признан мертвым, пишет иностранное издание Deadline, ссылаясь на слова родственников актера.

24 апреля американский актер и режиссер пропал без вести. Об этом поклонникам рассказала его дочь. И вот недавно семья Дэниэла Дзирилли сообщила о его кончине, указав дату смерти – 28 апреля.

По данным источника, похороны знаменитости будут закрытыми. При этом причина и обстоятельства смерти Дзирилли не раскрываются.

Дэниэл Дзирилли известен как режиссер фильмов «Ускорение», «Безбашенная пуля», «Время не ждет» и пр. Кроме того, он был актером, продюсером, сценаристом и монтажером. Дзирилли является основателем компании Popart Film Factory, которая выпустила три десятка триллеров и боевиков.

Ранее умерла американская актриса Ян Мари Хааг. Знаменитость скончалась 29 апреля на 91-м году жизни. Творческий путь Хааг начался в 1950-х годах. Тогда она дебютировала как театральная актриса и чтец-декламатор.