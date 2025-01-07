Сейчас партию возглавляет его дочь: экс-лидер «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пен скончался в 96 лет

Бывший лидер французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен ушел из жизни. Об это сообщают местные СМИ. Политику было 96 лет.

Жан-Мари Ле Пен покинул пост руководителя фракции, который заняла его дочь Марин Ле Пен. Сама партия является одним из фаворитов французской политики, передает Telegram-канал Readovka. Так, во время последних выборов фракция едва не одержала победу на них.

Что стало причиной смерти известного французского политика, пока не известно. Подробности его ухода из жизни не приводятся. Дочь Жан-Мари Ле Пена еще не прокомментировала случившееся.

Сама лидер партии «Национальный фронт» совсем недавно попала в неприятную ситуацию. Перевозивший политика паром столкнулся с другим судном в Индийском океане. По счастливому стечению обстоятельств, Марин не пострадала.