Сценарист «Симпсонов» Дэн МакГрат умер на 62-м году жизни

Умер известный американский сценарист Дэн МакГрат, получивший премию «Эмми» за эпизод «Симпсонов». Ему был 61 год.

МакГрат скончался 14 ноября. Траурную весть сообщила его сестра Гейл в соцсетях.

«Он был особенным человеком, единственным в своем роде. Невероятным сыном, братом, дядей и другом. Наши сердца разбиты», — написала она.

Карьера сценариста включала работу над культовыми анимационными проектами. Он получил «Эмми» за эпизод «Гомер» в «Симпсонах», писал сценарии для Saturday Night Live!, «Гравити Фолз», «Царя горы» и «Супергероев».

Дэн МакГрат родился в 1964 году в Бруклине. Окончив Гарвардский университет, начал свой путь в юмористическом издании The Harvard Lampoon, где занимал пост вице-президента и активно занимался театральной режиссурой.

Ранее скончался советский и российский актер Гурам Абесадзе, известный по роли в популярной комедии «Самая обаятельная и привлекательная». Ему было 85 лет.