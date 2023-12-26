Сценарист Куратов прокомментировал информацию о том, что актер Черных умер в его квартире

Сценарист Евгений Куратов опроверг информацию, что актер Алексей Черных умер в его квартире. Об этом сообщает Газета.Ru.

Куратов назвал «глупостью» информацию Telegram-канала Baza о том, что актер театра Et Cetera умер в его квартире на севере Москвы. Сценарист опроверг эти слухи, подчеркнув, что он не знал Черных и никогда не видел его.

«Я не знаю такого актера. Это очень смешно. Мне просто звонят и спрашивают об этом инциденте. А как, подождите, у меня найден труп? У меня в квартире? На самом деле, это очень смешно», – высказался мужчина.

25 декабря Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сообщил, что тело Черных было найдено в квартире, из которой госпитализировали экс-директора вещания телеканала RT Антона Красовского. Согласно каналу, Черных был близким другом Красовского, и обоих могли отравить. Театр Et Cetera подтвердил смерть Черных, указав на инфаркт, но ничего не знает о том, что тело нашли в квартире, из которой госпитализировали Красовского.

26 декабря Baza опубликовал другую версию, утверждая, что тело Черных было обнаружено в квартире сценариста Евгения Куратова. Куратов, по данным Baza, рассказал правоохранительным органам, что он мало знал Черных, но согласился приютить его по просьбе друга, сценариста Вадима Фоминых. По словам Куратова, Черных много пил в последние дни, и он был единственным свидетелем момента смерти. Предварительная причина смерти Черных — острая сердечная недостаточность.

Ранее режиссер Гончуков сообщил, что Черных долго мучился перед смертью.