Сценарист фильма с Гурченко Виталий Раздольский умер в 102 года

28 марта умер Виталий Раздольский, советский писатель и сценарист. Ему было 102 года.

Информация о смерти писателя появилась на сайте kino-teatr.ru. Подробности не уточняются.

Виталий Раздольский родился в марте 1923 года. Прошел Великую отечественную войну, был дважды ранен. Награжден Орденом Красной Звезды, Орденом Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Ленинграда».

Отслужив на войне, окончил Ленинградский театральный институт. В 1970 году на экраны вышел первый фильм-спектакль сценариста «Игра воображения», а в 1990 году — картина «Прости нас, мачеха Россия» с Людмилой Гурченко и Петром Вельяминовым в главных ролях.

Помимо сценариев, Раздольский писал художественные произведения. В числе его работ: «В кольце тишины», «Чародей Отверзаев. Письмо до востребования», «Великий труд войны», «На перекрестах столетий».

Ранее умер в возрасте 95 лет актер из «Щелкунчика» и балетмейстер Рэй Барра. Он прославился во всем мире благодаря ролям в фильмах «Щелкунчик» и «Трамвай «Желание».