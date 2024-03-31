Самым большим достижением является получение «Оскара»: скончался постановщик Тим Макговерн

Американский художник по визуальным объектам Тим Макговерн скончался на 69-м году жизни. Самым большим достижением постановщика является получение «Оскара» за фильм «Вспомнить все», передает Российская газета.

О смерти Макговерна сообщила его супруга. Она опубликовала пост на странице в социальных сетях. Женщина написала, что ее супруг скончался во сне.

Тим родился в 1955 году в Иллинойсе. За свою карьеру он принял участие в создании 30 проектов, среди которых «Последний киногерой», «Я женился на убийце с топором», третья часть «Уж кто бы говорил», «Призрак и Тьма» и «Эквилибриум».

Однако настоящую славу Макговерну принес фильм «Вспомнить все» 1990 года. За него американский художник по визуальным объектам получил «Оскар».

Ранее сообщалось, что в США умер Луис Госсетт-младший — первый темнокожий актер, получивший «Оскар». Он сыграл роль второго плана.