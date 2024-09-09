Самый титулованный военнослужащий в стране: умер в 64 года Герой России Игорь Родобольский

В Екатеринбурге умер Герой России, летчик-снайпер Игорь Родобольский. Ему было 64 года.

Официальная причина смерти не раскрывается. Также нет информации о том, когда состоится церемония прощания, и где будет похоронен летчик.

Информацию о смерти Родобольского подтвердили в аппарате полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

«Будучи самым титулованным военнослужащим в стране по количеству боевых наград, Игорь Олегович уделял большое внимание воспитанию подрастающих поколений», - говорится в некрологе на сайте аппарата Якушева.

Игорь Родобольский был награжден двумя орденами Красной Звезды, тремя орденами Мужества, орденами «За военные заслуги» и «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» 3-й степени, двумя медалями «За воинскую доблесть». Кроме того, три раза представлялся к званию Героя России.

Родобольский занесен в Книгу рекордов ВС РФ как обладатель максимального количества государственных наград, полученных одним военнослужащим ВКС России.

Игорь Родобольский принимал участие в Афганской войне, а также обеих чеченских кампаниях. В отставку вышел в звании полковника.

Ранее умер советский актер кино и сериалов Валерий Бассэль, запомнившийся по ролям в картинах «Место встречи изменить нельзя» и «Есенин». Ему было 85 лет.