20-летняя шорт-трекистка Анастасия Середа умерла в больнице

В Уфе скончалась шорт-трекистка Анастасия Середа. Девушка ушла из жизни в возрасте 20 лет. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В 2019-м году Анастасия Середа вошла в шестерку сильнейших шорт-трекисток России. На соревнованиях она выступала за Санкт-Петербург и Мордовию.

По данным источника, причиной смерти спортсменки стали осложнения на фоне инфекционного заболевания. Так, в начале декабря Анастасия подхватила грипп, из-за чего она отказалась от участия в соревнованиях.

Через некоторое время девушке стало еще хуже. Спортсменку положили в уфимскую больницу с осложнениями. Позже Середа впала в кому, и врачи оказались бессильны.

По словам близких мастера спорта России, никто и представить не мог, что обычный грипп приведет к таким последствиям. Похороны Анастасии Середы пройдут в Саранске.

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