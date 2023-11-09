Садальский раскрыл, как умерла дочь Гурченко: не успела

Актер Станислав Садальский рассказал о том, как умерла дочь Людмилы Гурченко. Мужчина отметил, что Мария Королева ушла из жизни шесть лет назад и рассказал о том, какой ее запомнил. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на личный микроблог звезды.

Наследницы легендарной актрисы не стало 8 ноября 2017 года. По словам Станислава, женщина собиралась к врачу, но так и не дошла до больницы. Она даже не успела выйти из подъезда.

«Шесть лет назад, утром 8 ноября Мария пошла на прием к терапевту, но потеряла сознание, не успев выйти из подъезда, умерла в парадной», — написал Садальский в соцсетях.

Актер отметил, что многие поклонники сравнивали двух родственниц, отмечая, что Королева отличается от своей матери. Если Гурченко была признанной красавицей, то ее дочь не ставила внешность на первое место.

«Маша не обращала внимание на то, как она выглядит», – отметил знаменитость.

При этом Садальский пояснил, что наследница артистки имела сильный характер, как и актриса.

«Это два сильных характера, два сильных человека», – заключил артист.

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