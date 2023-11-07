Садальский высказался о последнем приезде Пугачевой в Россию цитатой Шаляпина

Актер Станислав Садальский высказался о последнем и непродолжительном приезде певицы Аллы Пугачевой в Россию. Говоря о том, почему визит некогда любимой певицы вызвал негодование в Сети, он вспомнил цитату оперного певца Федора Шаляпина.

Мнение артиста приводит сайт aif.ru.

Садальский считает, что фанаты не готовы простить Пугачевой отъезд в трудный для страны период. По его мнению, когда у публики велика любовь к артисту, таким же сильным может оказаться разочарование в нем. В этом случае фанаты становятся знаменитости заклятыми врагами.

«Шаляпин еще сказал: никто, как народ, так не возвеличит и не возведет на трон, а потом этим троном и раздавит», - прокомментировал актер и добавил, что «все повторяется».

О визите Пугачевой в Россию сообщалось в начале ноября. Она добиралась в Москву через Псковскую область по железной дороге. Однако спустя непродолжительное время муж Примадонны опубликовал фотографию с ней из Латвии, дав понять, что певица уже уехала из России.