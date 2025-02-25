С помощью его крана в Перми снимали кино: на СВО погиб изобретатель и актер Алексей Володченко

Пермяк Алексей Володченко ушел из жизни в возрасте 57 лет. Он отправился нести службу с зону проведения спецоперации и погиб. Друзья и знакомые мужчины рассказывают о нем как о мастере на все руки, передает aif.ru.

Володченко был инженером, техником, водителем, строителем и актером. Так, по мнению тех, кто причастен к съемкам картины «Колорадо», они бы не состоялись без Алексея. Его привлекли к работе в качестве пилота-дельтапланериста.

Как актер Володченко выступил в фильме «Стефан Пермский. Огнём и словом». Он сыграл в постановочных сценах. А за время работы в десятках проектах изобретатель создал кран, поднимающий камеру на высоту в 3−4 метра. С его использованием в Перми снимали кино.

Ранее сообщалось о смерти известного ученого в области механики разрушения и прочности твердых тел Евгения Морозова. Он ушел из жизни в возрасте 97 лет.