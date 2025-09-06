«С ней случилась беда»: умерла создавшая обложку к книге «Бегущая во волнам» художница Ильиченко

В больнице Краснодара после двух операций умерла член Союза художников России Лариса Ильиченко. Ей было 65 лет.

Несколько дней назад о тяжелом состоянии художницы сообщила ее двоюродная сестра Валентина Ильиченко.

«С ней случилась беда. Она сейчас в реанимации в Зиповской больнице, хирургия 4 этаж. 24 августа была проведена первая операция, сегодня вторая, состояние её очень тяжелое», — рассказывала женщина.

6 сентября Валентина сообщила о смерти Ларисы, которая скончалась минувшей ночью. Похороны предположительно состоятся 7 сентября.

Лариса Ильиченко родилась в Краснодаре в 1960 году. Окончила с красным дипломом художественное училище. За свою карьеру провела девять персональных выставок, в том числе в Третьяковской галерее. Ее работы представлены не только в музеях России, но и в галереях и частных коллекциях США, Швеции, Германии.

«Выражаем соболезнования ее родным, друзьям и всем, кто ценил и любил ее искусство. Пусть ее душа обретет покой, а ее творчество продолжает вдохновлять будущие поколения», — написали в некрологе представители Союза художников России.

Одна из работ живописца выбрана для обложки электронного варианта книги «Бегущая по волнам» Александра Грина.

