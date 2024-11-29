Опубликовано 29 ноября 2024, 15:101 мин.
С могилы актрисы Светланы Светличной исчез портрет
© Starface.ru
С могилы актрисы Светланы Светличной, похороненной 20 ноября на Троекуровском кладбище, исчез большой портрет. Букеты и венки от друзей занесло снегом, который никто не чистит.
Могилу Светличной спустя несколько дней после захоронения показал Андрей Фрол в своем YouTube-канале.
Судя по видео, огромный портрет Светличной исчез – на его месте осталась только рамка. Фрол сообщает, что портрет испортился. 21 ноября был сильный дождь – портрет намок и картинка «расползлась».
Напомним, Светличная умерла 16 ноября в возрасте 84 лет. Перед смертью звезда советского кино долго болела.
Сын актрисы признавался, что не плачет после ее ухода из жизни. «Умерла так умерла», - произнес родственник и отметил, что это ждет всех.
Источник фото:Starface.ru
Источник:YouTube-канал Андрея Фрола
Автор:Лилия Караева