«Умерла так умерла»: сын Светличной удивил реакцией на смерть матери

Сын Светланы Светличной заявил, что не плачет после смерти матери. Об этом он рассказал в студии шоу «Малахов».

Сегодня актрису Светлану Светличную проводили в последний путь. Знаменитость похоронили на Троекуровском кладбище, несмотря на то, что актриса хотела покоиться рядом с мужем и сыном Олегом, которые захоронены на Ваганьковском кладбище.

На траурной церемонии сегодня присутствовали родные Светличной, среди которых был ее сын Алексей Ивашов. Он рассказал о чувствах, которые испытывает после смерти матери.

«Умерла так умерла. Все умирают. Всех нас ждет это. Видите, я не плачу. У нее был хоспис такой шикарный. Она спокойно умерла. А наш конфликт закончился уже давно», — заявил он.

Напомним, причиной разногласий в семье стали подозрения Светличной в том, что родственники хотят забрать ее квартиру. Она признавалась, что не общалась с сыном Алексеем на протяжении десяти лет.

Ранее мы писали о том, что сын Светличной может остаться без наследства.