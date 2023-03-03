С Глебом Павловским простились, но похоронят позже: тело политолога сожгут в печи

В Москве состоялось прощание с политологом Глебом Павловским. По окончании церемонии его тело должны сжечь в особой печи, а после кремации похоронить на Ваганьковском кладбище.

Об этом сообщает ТАСС.

На прощании с Павловским присутствовали около 100 человек. Оно состоялось в Центральной клинической больнице.

На траурную церемонию прибыли друзья и знакомые.

Павловский скончался в возрасте 71 года. Сообщалось, что перед смертью он тяжело болел.

Последние месяцы политолог не выходил на связь с поклонниками. О состоянии знали только близкие. По неподтвержденной информации, в феврале его перевели в учреждение для безнадежных больных. Утверждалось, что у Павловского были инсульт и онкология, он находился в критическом состоянии.