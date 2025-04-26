Рыдания мужчин, приезд Гвердцители: как прошло отпевание Зураба Церетели в Тбилиси

26 апреля в старейшем тбилисском храме Иконы Божией Матери Дидубийского пантеона началась церемония отпевания народного художника России Зураба Церетели. Присутствующие на траурном мероприятии мужчины не могли сдержать слез.

Рядом с гробом мастера расположились самые близкие ему люди – дочь Лика, внуки Зураб и Василий со своей семьей. На отпевание приехали даже родственники жены Василия из Испании.

На отпевании звучали грузинские мелодии. Службу вел Митрополит Грузинской православной церкви Андриа. Мужчины, которые присутствовали на мероприятии, не могли сдержать слез: бизнесмен Шалва Чегеринский заплакал в голос, подойдя к гробу скульптора, пишет mk.ru.

Президент русско-китайского фонда развития образования и науки, госпожа Цуй Шань специально приехала в Тбилиси на похороны мастера. Она вспомнила, как Церетели помог в организации Олимпиады в Пекине.

Заметили на траурном мероприятии и народную артистку России Тамару Гвердцители, которая уехала в Грузию в 2022 году, пишет NEWS.ru.

Напомним, скульптор скончался 22 апреля. Причиной смерти стала остановка сердца. Прощание с ним прошло 23 апреля в столице России. Одним из первых венок на церемонию прислал президент Владимир Путин. Похоронят Зураба Церетели в Грузии рядом с его супругой Инессой Андроникашвили.