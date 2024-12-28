Розы на снегу и скромный памятник: как сейчас выглядит могила Доктора Лизы, погибшей в авиакатастрофе

Близкие и восхищавшиеся поступками Доктора Лизы даже спустя 8 лет после ее гибели несут цветы на ее могилу. В Сети появились кадры с кладбища, на которых показали, как сейчас выглядит ее захоронение.

Елизавета Глинка стала известна своими добрыми поступками. Она всегда помогала больным, бедным и умирающим. Женщина ухаживала за пациентами хосписа даже тогда, когда ее не понимала собственная мать. Муж Доктора Лизы признавался — жена всегда думала о других в первую очередь и часто забывала о себе.

Жизнь Елизаветы оборвалась 25 декабря 2016 года. Она погибла в авиакатастрофе. Примечательно, что она всегда боялась полетов. Похоронили Глинку на Новодевичьем кладбище. Сейчас на ее могиле установлен скромный памятник. Рядом стоит фото, а на снегу — цветы. Вероятно, их принесли к восьмой годовщине смерти. Кадры опубликовал блогер Андрей Флор на своем YouTube-канале.