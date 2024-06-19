Россиянка лишилась соска после неудачной пластики

В Краснодаре местная жительница лишилась соска во время пластики груди. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.

В январе минувшего года 37-летняя краснодарка записалась на операцию в одну из клиник города. Она рассказала, что хирург справился со своей работой плохо. После маммопластики россиянка обнаружила, что грудь стала непропорциональной, а сосок начал темнеть. Из-за этого Алене провели повторную операцию, во время которой сосок удалили. Через год после реабилитационного периода в груди пациентки образовались кисты.

Из-за появившихся осложнений медик предложил вернуть деньги лишь за первую операцию, однако женщина отказалась. Сейчас жительница Краснодара составляет иск в суд и посещает консультации в других медучреждениях.

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