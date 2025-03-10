Россиянам знаком по сериалу «Ставка больше, чем жизнь»: умер польский актер Анджей Мирецкий

Польский актер театра, кино, телевидения и певец Анджей Мирецкий ушел из жизни. Что стало причиной его смерти, пока не известно. Информация о кончине артиста появилась на сайте IMDb.

Мирецкий родился в 1932 году в Варшаве. После окончания актерского факультета столичной Государственной высшей театральной школы он выступал на сцене. Также поляк зарекомендовал себя ролями в кино.

Анджей знаком жителям России по сериалу «Ставка больше, чем жизнь». Помимо него, Мирецкий снимался в «Трех шагах по земле», «Перстне княгини Анны» и «Секрете «Энигмы», где сыграл Гитлера.

В 1981 году актер покинул Варшаву и уехал в США. В Соединенных Штатах он основал Польский театр в Кливленде при Ассоциации поляков Америки.

Ранее сообщалось о смерти актера из фильмов про «Гарри Поттера» Саймона Фишера-Беккера. Информацию о его кончине подтвердила менеджер.