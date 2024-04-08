Россия или Африка: родители звезды «Дома-2» Либерж Кпадону не могут определиться с местом ее похорон

Экс-участница «Дома-2» Либерж Кпадону скоропостижно скончалась в Москве в своей квартире. По некоторым данным, в последнее время звезда вела закрытый образ жизни и страдала от болезней. Вместо предания тела земле, родственники девушки решили кремировать ее. Но при этом у них встал вопрос о месте захоронения умершей, передает Kp.ru.

Экс-редактор «Дома-2» рассказала журналистам, что сегодня, 8 апреля, будет решение родителей, где захоронить прах Либерж после прошедшей кремации. Мама хочет, чтобы дочь обрела покой в России, отец же выступает за родину девушки — западную Африку.

«Пока обсуждают, обдумывают. Но, скорее всего, здесь захоронят. Или разделят прах на две части: как в случае с Юрой Шатуновым — часть в России, часть в Германии», — предположила экс-редактор.

Ранее психолог Любовь Розенберг заявила об одиночестве умершей звезды «Дома-2». По ее словам, Либерж столкнулась с полным разочарованием в жизни.