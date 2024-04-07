«Не имела права жить»: раскрыта причина одиночества звезды «Дома-2» Либерж Кпадону перед смертью

Неделю назад стало известно о смерти звезды реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кпадону. Бывшая участница проекта скончалось от остановки сердца в полном одиночестве, и никто из близких не знал о случившемся. Психолог Любовь Розенберг в беседе с изданием StarHit объяснила, почему Либерж Кпадону была одинока в последние годы жизни.

Экс-участница «Дома-2» Либерж Кпадону незадолго до смерти страдала от тотального одиночества. Долгое время она находилась в депрессии, которую пыталась заглушить алкоголем. Более того, родные и близкие звезды проекта не сразу узнали о ее смерти.

Психолог Любовь Розенберг проанализировала историю Либерж Кпадону и назвала причину ее одиночества. Как отметила эксперт, публичные и знаменитые люди зачастую чувствуют себя одинокими.

«Публичные, медийные личности — это отдельный вид одиночества. Так было всегда. Зрители, подписчики, фанаты видят лишь ту сторону, которую им демонстрируют. Все несмотрибельное, страшное приходится переживать в одиночку», — заявила Любовь Розенберг.

По словам психолога, все самые страшные моменты в жизни Либерж Кпадону переживала в одиночестве.

«Тяжелый диагноз, отсутствие опоры на родных и близких, полное разочарование в жизни и непринятие себя новой — не той, какую привыкли видеть другие люди, очень часто приводит к затворничеству и отказу от поддержки и помощи. Как будто другая Либерж Кпадону не имела права жить…» — подчеркнула эксперт.

Любовь Розенберг отметила, что вопрос о том, имеют ли публичные люди больше шансов на счастье, является риторическим. Знаменитостям сложно построить с кем-либо гармоничные отношения.

«Шансов создать гармоничный союз — намного меньше. Критерии отбора выше, окружение зачастую более амбициозное и тоже зациклено на собственной личности и достижениях. И это также про выбор себя и одиночество в толпе…» — заключила психолог.

Ранее сообщалось о том, что соседка Либерж Кпадону рассказала о ее страшной болезни.