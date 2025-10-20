Российского кинооператора Сергея Политика, недавно отметившего день рождения, убили возле его дома

Российский режиссер и кинооператор Сергей Политик трагически погиб возле своего дома. Об этом сообщает aif.ru.

Как рассказали изданию друзья и коллеги Сергея, его зарезали 19 октября, когда он вышел покурить. Отмечается, что 8 октября оператор отпраздновал день рождения. Ему исполнилось 56 лет.

«Его смерть — это большая потеря для меня лично и для всего отечественного кинематографа. С Сергеем всегда было приятно работать, он был не только оператором, но и прекрасным художником», — поделился один из знакомых Политика.

Сергей Владимирович родился в 1969 году. Окончил ВГИК. Начиная с 1990-х годов снял такие фильмы, как «Щит Минервы», «Сказка, рассказанная на ночь», «Закрытая школа», «Одноклассники. Бывших не бывает» и порядка тридцати других кинолент.

Как режиссер дебютировал в 2024-м году, сняв картину «Вернуть жизнь». Он не успел доделать фильм «Восьмой участок. Продолжение», над которым работал на момент гибели.

Ранее мы писали о смерти оператора фильма «Собачье сердце» Юрия Шайгарданова.