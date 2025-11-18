Российский ученый Сергей Масленников умер во время командировки в Китай
Умер руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии имени Жирмунского ДВО РАН Сергей Масленников. Ему было 62 года.
Официальная причина и обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что ученый находился в командировке в Китае.
Информация о дате и месте церемонии прощания будет известна позже.
«17 ноября 2025 года во время рабочей поездки в город Янтай (КНР) на 63-м году жизни скоропостижно скончался кандидат биологических наук… Масленников Сергей Иванович», – говорится в некрологе на сайте учреждения.
В 2007 году Масленникову было присвоено звание доцента по специальности «гидробиология».
За годы работы ученый стал автором более 60 научных работ, посвященных гидробиологии, экологии, марикультуре и аквакультуре.
