Российский популярный блогер Дядя Слава умер в 56 лет от рака

Стало известно о смерти популярного блогера Дяди Славы, настоящее имя которого Станислав Андреев. На протяжении долгого времени он боролся с раком, но так и не смог справиться с болезнью.

О том, что Интернет-знаменитости не стало в живых, сообщили в социальных сетях. Близкие Станислава признались, что он до последнего не хотел сдаваться. Несмотря на страшные боли, он продолжал подбадривать родных, никогда не опускал руки. Однако рак все-таки забрал его.

По словам членов семьи блогера, даже когда болезнь уже прогрессировала, он много шутил и улыбался. Практически не думал о себе, только об окружающих. Перед смертью его перевели в медицинское учреждение, в котором удалось справиться с болью, что немного облегчило уход Дяди Славы.

«Смеялся над шутками, не унывал, не расстраивался, хотя понимал к чему все идет и сам этого и хотел. Только вот мы не понимали или скорее понимать не хотели. Не производил он никогда впечатление безнадежного больного из-за своего настроя», - отметили близкие в социальных сетях.

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