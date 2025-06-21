На 91-м году жизни умерла звезда «Иронии судьбы» и «Афони» Валентина Талызина

На 91-м году жизни умерла актриса Валентина Талызина. Об этом сообщили в Театре Моссовета.

«Коллектив Театра Моссовета выражает искренние соболезнования родным и близким Валентины Илларионовны. Уход из жизни Валентины Илларионовны Талызиной – огромная утрата для российского искусства и невосполнимая потеря для нашего театра», - сообщило руководство театра.

Актриса всю жизнь посвятила искусству. Она сыграла более 40главных ролей в Театре Моссовета, около 100 ролей в кино и телефильмах. Ее судьба связана с Театром Моссовета, в труппу которого она была принята сразу после окончания ГИТИСа в 1968 году.

Талызина наиболее известна по ролям в фильмах «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Афоня», «Невероятные приключения итальянцев в России».

По данным StarHit, актриса умерла утром у себя в квартире. Причиной смерти стала онкология. Оказалось, что весной этого года Валентину начали мучить боли во всем теле, после чего врачи диагностировали ей рак поджелудочной железы. Однако от госпитализации артистка отказалась и продолжила играть в театре.

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