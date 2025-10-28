Роман Попов перед смертью был в коме и подключен к аппарату жизнеобеспечения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

28 октября стало известно о смерти актера из «Полицейского с Рублевки». В 2018 году у Романа выявили рак мозга. Тогда врачи удалили новообразование, но болезнь вернулась с осложнениями.

По информации источника, перед смертью Попов находился в тяжелом состоянии. Его организм не реагировал на лечение.

В личном блоге артист рассказывал о проблемах со слухом и зрением. Несмотря на недуг, он не отчаивался и верил в свое выздоровление.

