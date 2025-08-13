Появилось объяснение стрельбы на похоронах актера Ивана Краско

Стрельбу на похоронах артиста Ивана Краско в Комарово объяснили ритуальным обычаем. Об этом сообщает mk.ru.

94-летний артист был выпускником военно-морского училища и дослужился до должности офицера-артиллериста. Также Краско являлся почетным жителем Санкт-Петербурга. Выстрел на его похоронах стал частью ритуала и не был актом хулиганства.

Однако, по данным издания, присутствующие на похоронах люди испугались из-за несоблюдения всех правил ритуала. Стреляющий должен находиться на могиле усопшего и произвести три выстрела. Однако все происходило за спинами посетителей и лишь единожды — люди испугались из-за эффекта неожиданности.

Церемония прощания с легендой советского кино прошла 13 августа в Театре имени Комиссаржевской в Санкт-Петербурге. На траурном мероприятии, помимо друзей и коллег, присутствовали сыновья Краско, его внук, сиделка Дарья и третья жена Наталья.

Напомним, сыновья Ивана Ивановича прервали молчание после похорон актера. Иван и Федор подтвердили, что у отца был рак, из-за которого в последнее время он отказывался от еды, так как не мог глотать.