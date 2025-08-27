Родители держались за руки у белого гроба: в Подмосковье похоронили 20-летнего футболиста, избитого у ночного клуба

В подмосковном Щелкове состоялось прощание с 20-летнием футболистом Арсением Ерошевичем. Родители держались за руки у белого гроба сына.

Об этом сообщает StarHit.

Прощание с Арсением проходило в Соборе Троицы Живоначальной. На церемонию пришли десятки человек.

Очевидцы писали, что белый гроб утопал в цветах, а родители спортсмена стояли рядом с телом сына, державшись за руки. Мама Арсения гладила фотографию, где он улыбался. На прощании присутствовала 25-летняя сестра Ерошевича. Она старалась не плакать и держалась до последнего.

Арсения похоронили на Свердловском кладбище.

Напомним, 17 августа он отдыхал в ночном клубе после игры. Там к спортсмену подошел бородатый мужчина и позвал на разговор. Ерошевич вышел на улицу, где его ждали 15 человек. Молодого человека избили до разрыва гортани, гематомы головного мозга и перелома черепа. Врачи шесть дней боролись за жизнь Арсения, но 23 числа он скончался. Товарищи по футбольному клубу рассказывали, что мама футболиста жила в реанимации, а друзья организовали сбор денег на лечение, но средства пошли на похороны.