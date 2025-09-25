Родился в Вене в разгар Второй мировой войны: знаменитый музыкант Дитер Кауфман умер в 84 года

Лауреат множества музыкальных наград и премий Дитер Кауфман скончался 23 сентября. Что стало причиной его смерти, не сообщается.

Информация об уходе композитора и педагога из жизни появилась на сайте Discogs. Кауфману было 84 года. Его называют одним из пионеров электроакустики в своей стране.

Дитер родился в Вене в 1941 году. Он занимался операми, симфонической и камерной музыкой. Австрийский композитор писал произведения для театра и телевидения. Также Кауфман горел педагогической деятельностью. Специалист, наставниками которого были важные европейские музыканты, преподавал с 1970 года.

Ранее стало известно о смерти арубского певца Эвальда «Уолли» Уорнинга. Он широко прославился благодаря своему международному хиту No monkey.