Ритуальщики в Новосибирске поместили в рекламу фото умершей девочки без согласия родителей

В Новосибирске ритуальщики решили использовать фото умершей девочки без согласия родителей. Об этом сообщается на сайте aif.ru со ссылкой на мать ребенка.

Источник утверждает, что знакомые семьи недавно увидели на кладбище рекламу ритуального агентства, в которой использовалось изображение умершего ребенка. Фото было изображено на надгробии, выставленном в качестве примера работ.

По словам матери, именно в этом ритуальном агентстве она заказывала памятник своей дочке.

«В фирме заверили, что надгробие уберут и не будут использовать больше. Но я не знаю, сделали ли они это», – отметила сибирячка.

Подчеркивается, что трагедия с ребенком произошла в январе 2020 года. Трехлетняя девочка умерла от заворота кишок после употребления йогурта. Родители ребенка решили обвинить врачей в халатности.

Отмечается, что уголовное дело находилось на контроле у главы СКР Александра Бастрыкина и рассматривалось в суде.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области начали массово хоронить мужчин с черными табличками и золотой надписью.

Журналисты насчитали 68 могил в двух рядах – на всех, кроме двух, содержатся черные таблички с золотой надписью. Ритуальщики пояснили, что на Северное кладбище привозят тех мужчин, чьих родственников не удалось оперативно найти.