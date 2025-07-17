«Только написал новый сценарий»: дочь Юрия Кары назвала смерть режиссера неожиданной

Дочь известного режиссера Юрия Кары, Юлия, сообщила 360.ru, что ее отец скончался в реанимации ялтинской больницы после третьего инфаркта. Она назвала его смерть неожиданной.

Семья приехала в Крым, чтобы помочь режиссеру восстановиться после перенесенного в феврале сердечного приступа. Однако, несмотря на надежды родных, его состояние резко ухудшилось.

«Смерть стала неожиданной, мы надеялись на лучшее», — призналась Юлия.

По ее словам, Кара до последнего оставался творчески активным. «Он до последнего момента оставался активным и деятельным. Только написал новый сценарий», — добавила дочь режиссера.

Сейчас Юлия занимается оформлением документов, чтобы в ночь на 18 июля отправить тело отца в Москву поездом.

Напомним, что здоровье Юрия Кары серьезно пошатнулось после коронавируса. После февральского инфаркта он признавался, что долго восстанавливал речь.

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