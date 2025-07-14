Режиссера Александра Митту похоронят 17 июля рядом с женой. Об этом сообщает ТАСС.

Помощник режиссера Александра Митты раскрыл дату похорон Народного артиста РФ — они состоятся 17 июля. Ожидается, что знаменитость похоронят рядом с женой Лилией Майоровой, которая скончалась в 2022 году.

Напомним, Александр Митта умер на 93-м году жизни 14 июля. Режиссер последние годы жизни боролся с раком почки и находился в хосписе. Последний раз его госпитализировали 30 июня — тогда врачи диагностировали у Митты состояние сопора — угнетение сознания, характеризующееся глубоким сном.

Свои соболезнования после смерти режиссера высказали его звездные коллеги Владимир Бортко, Яна Поплавская и Игорь Матвиенко.

Ранее Ольга Будина призналась, что Митта не сразу взял ее на роль в «Таежном романе».