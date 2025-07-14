Ольга Будина призналась, что Митта не сразу взял ее на роль в «Таежном романе»

Ольга Будина призналась, что Александр Митта не сразу взял ее на роль в «Таежном романе». Слова актрисы передает mk.ru.

14 июля стало известно о смерти режиссера, который боролся с раком почки. В беседе с журналистами Ольга вспомнила, как снялась в проекте Александра «Граница. Таежный роман», и ее карьера пошла в гору. По словам знаменитости, она не мечтала о таком успехе и изначально пробовалась не на главную роль.

«Пробы проходили в мастерской Александра Наумовича в Романовом переулке. Я пришла пробоваться на роль Гали, а он мне говорит: «Читай роль Марины». Я читаю час, другой, понимаю, что это главная роль. Говорю: «Александр Наумович, так это же главная роль, она красавица тут главная». А он мне ответил: «Ты на себя в зеркало смотрела? И почему ты красишь ресницы коричневой тушью?»» — высказалась знаменитость.

По словам Ольги, после этого диалога режиссер назвал ее «красавицей» и утвердил на роль Марины.

Также актриса вспомнила, что Александр всегда ласково обращался к ней «солнце».

«Когда заканчивались репетиции, он говорил: «Ну, вот: солнце уходит...»», — поделилась воспоминаниями она.

Ранее сообщалось, что умерший режиссер Александр Митта владел двумя квартирами и загородным домом. Подробности читайте в этой новости.