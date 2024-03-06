Режиссер, номинант премии «Оскар» Томас Эдвард Бонд умер на 90-м году жизни

На 90-м году жизни умер режиссер, сценарист, номинант премии «Оскар» Томас Эдвард Бонд. Об этом сообщает газета The New York Times.

Томас Эдвард Бонд поставил за свою карьеру более 50 пьес. Его неоднократно признавали титаном современной английской драматургии. Однако критики неоднократно обвиняли режиссера в радикализме, противоречивости и натурализме.

Бонда номинировали на премию «Оскар» за лучший сценарий к фильму-притче «Фотоувеличение» Микеланджело Антониони. Картина стала также победителем Каннского кинофестиваля.

Режиссер родился в семье рабочего на севере Лондона в 1943 году. Впервые он побывал на сцене в детстве: сестра Бонда была ассистенткой фокусника, в мюзик-холле. Она участвовала в трюке, в котором ее «распиливали» пополам. Решающим событием в творческом самоопределении Эдварда стала постановка по Шекспиру, которую он увидел, когда ему было 14 лет. В 15 лет он бросил школу. Отслужив в армии в Вене, Бонд вернулся в Лондон, где устроился работать в театр.

В конце 1950-х Томас Эдвард Бонд начал писать пьесы. Он был автором либретто для балетов и опер, сценических адаптаций других авторов,), пьес для радиотеатра, кино- и телесценариев.

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