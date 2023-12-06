Режиссер Лакисов назвал отличительную особенность создательницы «Винни-Пуха» и «Котенка по имени Гав»

Художник-мультипликатор Наталия Богомолова, которая создала таких персонажей, как Винни-Пух и котенок Гав, ушла из жизни в 83 года, снискав любовь миллионов россиян. Режиссер Виктор Лакисов рассказал Пятому каналу, в чем особенность его покойной коллеги.

Лакисов и Богомолова познакомились еще в 2001 году, когда молодой человек брал уроки у известной художницы. По словам Виктора, тогда он смог многому научиться у гуру художественной анимации. А в беседе с журналистами режиссер раскрыл, в чем отличительная особенность Богомоловой, которой удалось завевать сердца многих миллионов россиян.

«Мне как молодому аниматору очень помогли ее уроки в становлении своей профессии. Ее отличительная особенность была в том, чтобы делать все с любовью, максимальной отдачей и концентрацией», — рассказал основатель студии 3D-анимации.

Ранее сообщалось, что скончалась звезда фильма «Годы девичьи» Елена Корнилова. Она ушла из жизни в доме престарелых в возрасте 85 лет.